Афоня обрёл дом: трогательная история спасения енотовидной собаки в Хабаровском зоосаде

В Зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева появился новый уникальный обитатель — енотовидная собака по кличке Афоня. Её история — это путь испытаний и долгой реабилитации, начавшейся зимой прошлого года, когда неравнодушные люди нашли животное истощённым и израненным в районе Петропавловского озера, сообщает в МАХ (6+) Зоосад «Приамурский».
Специалисты зоосада приложили все усилия для спасения лесного жителя. Ветеринары и зоотехники ежедневно обрабатывали раны, боролись с инфекцией и обеспечивали специальное восстанавливающее питание. Благодаря заботе Афоня пошёл на поправку и начал доверять людям, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными для самостоятельного выживания в дикой природе. Теперь зоосад стал для него постоянным и безопасным домом.
«История Афони важна не только как пример сострадания, но и как напоминание о существовании такого редкого вида, как енотовидная собака, которую часто путают с енотом. Это уникальный обитатель наших краёв, и судьба одного маленького зверька показывает, насколько хрупка жизнь в природе. Сохранение окружающего мира начинается с заботы о каждом его представителе», — отмечают сотрудники зоосада.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в зоосаде «Приамурский» отпраздновали 12-летие краснокнижной красной волчицы по кличке Красотка. По словам сотрудников, именинница чувствует себя прекрасно — остаётся бодрой, активной и по-прежнему демонстрирует завидную энергичность.