Афоня обрёл дом: трогательная история спасения енотовидной собаки в Хабаровском зоосаде

«История Афони важна не только как пример сострадания, но и как напоминание о существовании такого редкого вида, как енотовидная собака, которую часто путают с енотом. Это уникальный обитатель наших краёв, и судьба одного маленького зверька показывает, насколько хрупка жизнь в природе. Сохранение окружающего мира начинается с заботы о каждом его представителе», — отмечают сотрудники зоосада.