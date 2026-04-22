Воронежский проект развития села занял второе место на федеральной премии «Служение»

Проект из Воронежской области вошел в число лучших муниципальных практик страны. Глава Шуберского из Новоусманского района Сергей Иванов занял второе место на III всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Развитие территорий — благополучие жителей». Награждение прошло в Москве в рамках форума «Малая Родина — Сила России». Награду Сергею Иванову вручил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
Как рассказали в правительстве Воронежской области, отмеченный жюри проект «Живи, село!» направлен на комплексное развитие территории и решение ключевых системных проблем сельских поселений. Речь идет о борьбе с оттоком населения, развитии инфраструктуры, снижении экологических рисков, укреплении налоговой базы, расширении доступа к социальным услугам и повышении вовлеченности жителей в принятие решений.
Сергей Иванов подчеркнул, что полученная награда — это прежде всего результат коллективной работы жителей села. Он также отметил поддержку федерального центра и региональных властей, поблагодарив президента Владимира Путина за курс на развитие сельских территорий и воронежского губернатора Александра Гусева — за доверие и содействие в реализации проекта.
Практическая реализация инициативы началась в 2023 году. За это время в поселении модернизированы дорожная сеть и оптико-волоконные линии связи, построены общественные пространства, включая центральную площадь с сухим фонтаном и сквер имени Шуберского. Отдельным элементом проекта стало создание сквера воинской славы с экспозицией военной техники.
Параллельно в селе развиваются социальные и общественные инициативы. Сформирован волонтерский корпус, действует краеведческий клуб, при храме работает мастерская народных ремесел. Организуются мастер-классы с участием ветеранов СВО, а также реализуются образовательные проекты, направленные на развитие навыков безопасности и командной работы.
В тот же день, 21 апреля, Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества. В узкий круг участников вошел глава воронежского райцентра Семилуки Дмитрий Проскуряков. Он рассказал главе государства о сложностях с поиском концессионеров на коммунальную инфраструктуру старше пяти лет и предложил предоставить сельским поселениям право сдавать объекты ЖКХ в аренду, отметив, что такое решение не скажется на росте тарифов для жителей. Владимир Путин пообещал проработать вопрос и попросил отдельное внимание уделять контролю деятельность арендаторов.
Форум «Малая Родина — Сила России», в рамках которого состоялась церемония, проходит 21−22 апреля и объединяет представителей всех 89 регионов страны. Ключевой темой мероприятия стало развитие муниципальных образований и поиск эффективных решений для повышения качества жизни на местах.
Делегацию Воронежской области на форуме возглавил вице-губернатор Дмитрий Маслов. В ее состав также вошли министр внутренней политики Елена Дерганова, спикер гордумы Воронежа Андрей Дьяченко, представители муниципалитетов и профильных структур.