Воронежский проект развития села занял второе место на федеральной премии «Служение»

В тот же день, 21 апреля, Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества. В узкий круг участников вошел глава воронежского райцентра Семилуки Дмитрий Проскуряков. Он рассказал главе государства о сложностях с поиском концессионеров на коммунальную инфраструктуру старше пяти лет и предложил предоставить сельским поселениям право сдавать объекты ЖКХ в аренду, отметив, что такое решение не скажется на росте тарифов для жителей. Владимир Путин пообещал проработать вопрос и попросил отдельное внимание уделять контролю деятельность арендаторов.