Поступить в военное училище на Дальнем Востоке стало проще

Дальневосточным абитуриентам упростили подачу в военные училища. На «Госуслугах» появился отдельный раздел для поступающих в довузовские военные учебные заведения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Подать документы теперь можно онлайн — сервис уже начал работать с 15 апреля. Через него принимают заявления в суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса, президентские школы и пансионы воспитанниц Минобороны. Абитуриентам больше не нужно искать информацию по разным источникам — всё собрано в одном месте.
В новом разделе есть список учебных заведений, контакты приёмных комиссий и требования к кандидатам. Там же объясняют, как подать документы, какие есть льготы и на что обращают внимание при отборе.
Для Дальнего Востока это особенно актуально — в округе работают Уссурийское суворовское училище и филиал Нахимовского училища во Владивостоке. Эти учебные заведения традиционно пользуются высоким спросом.
Ожидается, что новый сервис упростит поступление и сэкономит время родителям и школьникам. Теперь основные этапы можно пройти дистанционно, без лишних поездок и очередей.