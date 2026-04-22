Поступить в военное училище на Дальнем Востоке стало проще

Подать документы теперь можно онлайн — сервис уже начал работать с 15 апреля.

Дальневосточным абитуриентам упростили подачу в военные училища. На «Госуслугах» появился отдельный раздел для поступающих в довузовские военные учебные заведения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Подать документы теперь можно онлайн — сервис уже начал работать с 15 апреля. Через него принимают заявления в суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса, президентские школы и пансионы воспитанниц Минобороны. Абитуриентам больше не нужно искать информацию по разным источникам — всё собрано в одном месте.

В новом разделе есть список учебных заведений, контакты приёмных комиссий и требования к кандидатам. Там же объясняют, как подать документы, какие есть льготы и на что обращают внимание при отборе.

Для Дальнего Востока это особенно актуально — в округе работают Уссурийское суворовское училище и филиал Нахимовского училища во Владивостоке. Эти учебные заведения традиционно пользуются высоким спросом.

Ожидается, что новый сервис упростит поступление и сэкономит время родителям и школьникам. Теперь основные этапы можно пройти дистанционно, без лишних поездок и очередей.