Поступить в военное училище на Дальнем Востоке стало проще

Подать документы теперь можно онлайн — сервис уже начал работать с 15 апреля. Через него принимают заявления в суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса, президентские школы и пансионы воспитанниц Минобороны. Абитуриентам больше не нужно искать информацию по разным источникам — всё собрано в одном месте.