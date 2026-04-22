Более 4 тысяч сотрудников российского банка вошли в Национальный регистр

В России заболевания крови остаются значимой медицинской проблемой: с ними живут около 1,5 млн человек. Для многих пациентов единственным шансом на выздоровление становится трансплантация костного мозга, ключевым фактором которой является наличие совместимого донора. При этом для нашей многонациональной страны особенно важно развитие собственного Национального регистра — только при широком представлении всех народов России можно существенно повысить вероятность подбора генетически совместимого донора для каждого пациента.