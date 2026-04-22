В Пензенской области выросло число компаний в сфере проката спортинвентаря

Число малых и средних предприятий, специализирующихся на прокате спортивного инвентаря и товаров для отдыха, в Пензенской области выросло за последние 3 года в 1,5 раза — с 3 до почти 4,5 тысячи. Поддержка компаний — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Корпорации МСП.
В этом сегменте более трети всех прокатных организаций управляются предпринимателями в возрасте до 35 лет. Аналитики связывают такой рост с увеличением интереса к здоровому образу жизни и развитием туристической инфраструктуры. Малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент максимально оперативно отреагировал на запрос рынка, расширив возможности аренды велосипедов, сапбордов и туристических судов, шезлонгов, зонтиков и прочего инвентаря.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.