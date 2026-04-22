Красноярцам назвали неприхотливые цветы для балкона и грядок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, какие цветы подходят для выращивания на балконе и дачном участке.
Для балконов рекомендуются герани, петунии, бегонии и фуксии. Они хорошо переносят летний период, но требуют защиты от прямого солнца. Петуния считается универсальным вариантом: ей нужны свет, температура +18−24 градуса и полив два раза в неделю.
К неприхотливым культурам также относятся виола и бархатцы. Виола цветет все лето в полутени, бархатцы устойчивы к жаре и сохраняют декоративность даже при +30 градусах. Для затененных мест подходят бегония и плющ, для вертикального озеленения — душистый горошек.
Эксперты отмечают, что при выборе растений важно учитывать освещенность. Южная сторона подходит для светолюбивых культур, северная — для тенелюбивых, наиболее комфортные условия создаются на восточной и западной сторонах.
Отдельное внимание следует уделять качеству семян. Они должны соответствовать ГОСТ и иметь подтвержденную всхожесть.
«Любая партия семян должна иметь свидетельство и акт апробации, которые подтверждают, что они взойдут и окажутся определенного сорта. Не гонитесь за экзотикой, покупайте то, что подходит для вашего региона», — отметили специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК.