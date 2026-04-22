Президент присвоил почетные звания хормейстеру и фермеру из Черноземья

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» — почетное звание, присваивающееся высокопрофессиональным сотрудникам организаций, работающих в области культуры, искусства, образования, полиграфии, печати, кинематографии, радио и телевидения, а также участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе организаций культуры на общественных началах. Как правило, оно присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности. Обязательным условием является наличие у кандидата отраслевых наград федеральных или региональных органов власти.