«Ротор» сыграет с «Родиной» на Волгоград Арене 22 апреля

Несмотря на холод на улице, на «Волгоград Арене» 22 апреля будет жарко. Волгоградцы в домашнем матче встретятся со столичной «Родиной». Частный московский клуб один из претендентов на прямой выход в российскую премьер-лигу, он уверенно расположился на второй строчке турнирной таблицы. И, конечно, не хочет ее покидать, поэтому на поле ожидается яркая битва двух сильных соперников. Матч «Ротор» — «Родина» на Волгоград Арене начнется в 19.00. Зрителей на стадионе ждут уже с 17.00 и обещают много интересного.