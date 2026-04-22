«Ротор» сыграет с «Родиной» на Волгоград Арене 22 апреля

Автографы от Глеба Шильникова, ростовые куклы, ходулисты и бесплатные электрички ждут болельщиков.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на холод на улице, на «Волгоград Арене» 22 апреля будет жарко. Волгоградцы в домашнем матче встретятся со столичной «Родиной». Частный московский клуб один из претендентов на прямой выход в российскую премьер-лигу, он уверенно расположился на второй строчке турнирной таблицы. И, конечно, не хочет ее покидать, поэтому на поле ожидается яркая битва двух сильных соперников. Матч «Ротор» — «Родина» на Волгоград Арене начнется в 19.00. Зрителей на стадионе ждут уже с 17.00 и обещают много интересного.

— Фотозоны, кикер, кибер-зона, рисование плакатов, экспозиция автомобилей, ходулисты, человек газон, ростовые куклы Love Is, зона активностей от регбийной команды «Ротор», ждут всех на «Волгоград Арене», — рассказали в клубе. Автограф-сессия защитника сине-голубых Глеба Шильникова начнётся в 17.10 на стилобате между трибунами A и D.

Еще одна хорошая новость — после матча домой можно будет добраться бесплатно на электричке. По традиции они поедут в Волжский и Крансноармейский.

Электропоезд до станции Шпалопропитка с нижней платформы Мамаева кургана отправится в 21.40 (ожидать поезд нужно на нижней платформе). Учтите, что электричка не остановится на ВолгоГРЭС, заводе Кирова, Лесобазае.

Поезд в Волжский отправится с верхней платформы Мамаева кургана в 21.56. Он не остановится на Посту 6 Км, Вишневой, Верхнезареченской, и в Порту Волжский.