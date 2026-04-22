В Сыктывкаре начался ремонт дороги к СНТ «Дырнос»

Там обновят более 2 км проезжей части и смонтируют наружное освещение.

Капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к садоводческому товариществу «Дырнос» в Сыктывкаре, начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Коми.

Всего планируется обновить более 2 км проезжей части. Также там проведут линии наружного освещения. Это сделает дорогу до дачных участков комфортнее и безопаснее.

В самом городе в этом году отремонтируют свыше 4 км улично-дорожной сети. Планируется привести в порядок проезжую часть и тротуары на улицах Тентюковской, Интернациональной, участок дороги мкр. Орбита — мкр. Тентюково и другие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.