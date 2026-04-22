Команды из Красноярского края завоевали медали на чемпионате и первенстве России по фитнес-аэробике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Шесть команд из Красноярского края завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве России по фитнес-аэробике, а также на фестивале «Я выбираю спорт».
В соревнованиях, которые проходили в Москве, приняли участие 1800 спортсменов из 33 регионов.
Красноярская команда «Прайд» стала чемпионом России в дисциплине «хип-хоп». Еще один наш коллектив — «Бласт» — выиграл серебро чемпионата. Спортсмены «Прайда» удостоены серебряных наград в дисциплине «хип-хоп, большая группа», отмечает пресс-служба крайспорта.
На первенстве страны среди юниоров 12−18 лет в хип-хопе лучшей признана красноярская команда «ФМ Герлс». Бронза у другого нашего коллектива — «Эй би си». Серебро первенства среди спортсменов 7−13 лет в той же дисциплине досталось команде из Красноярска «Лил повер».
Кроме того, красноярский коллектив «Елоу тайм» стал победителем фестиваля «Я выбираю спорт».