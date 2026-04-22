Итоги встречи с предпринимателями подвели в Нижнем Новгороде

Региональный гарантирующий поставщик электроэнергии организовал деловую конференцию для нижегородского бизнес-сообщества. Сегодня, 22 апреля, «ТНС энерго НН» подвели итоги встречи.
В конференции приняли участие свыше 60 руководителей и профильных экспертов предприятий, а также застройщиков и частных предпринимателей Нижегородской области.
Специалисты детально рассмотрели вопросы ценообразования на розничном рынке электроэнергии. Команда компании представила эффективные стратегии сокращения затрат на электроснабжение, не нарушая при этом производственных процессов.
Особое внимание аудитории привлекли недавние законодательные изменения, касающиеся интеграции умных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах. Эти нововведения призваны улучшить прозрачность и простоту расчетов. Энергетики продемонстрировали комплексные решения для внедрения ИСУЭ, охватывающие весь цикл работ — от проектирования до запуска системы.
Мероприятие прошло в формате живой дискуссии, предоставив всем участникам возможность задать вопросы и получить исчерпывающие комментарии от экспертов.
«Мы ставим в приоритет высокое качество клиентского сервиса. Подобные встречи служат ценным источником обратной связи, позволяя нам корректировать наши подходы к взаимодействию с бизнесом региона. Открытое общение способствует укреплению доверия к нашей компании, что является фундаментом для успешного и продолжительного партнерства», — отметил Андрей Климов, Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии «ТНС энерго НН».
Напомним, что встреча для бизнес-сообщества прошла в Нижнем Новгороде 17 апреля.