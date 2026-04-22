Дом купца Рязанова в Городце продали инвестору за 1,9 миллиона рублей

Напомним, дом купца Рязанова — одноэтажное здание с мезонином, построенное в начале XX века. Оно принадлежало купеческому роду Рязановых, владевшему чугунолитейным заводом поблизости. Особняк является частью исторического ансамбля, сложившегося вокруг озера Святого, которое местные жители до сих пор называют «Рязановым болотом» по фамилии бывших хозяев. В архитектурном плане здание представляет собой яркий образец городской застройки Городца периода поздней эклектики с элементами модерна.