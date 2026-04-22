Дом купца Рязанова в Городце продали инвестору за 1,9 миллиона рублей

В Городце нашли инвестора для объекта культурного наследия «Дом жилой И. П. Рязанова» на улице Маслова, 9. Историческое здание реализовали на торгах за 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своих соцсетях.
Площадь самого строения составляет 146,7 квадратных метра, а земельного участка под ним — 2364 «квадрата». Новым владельцем стал инвестор, который уже имеет успешный опыт восстановления исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом особняке планируют открыть гостевой дом.
Напомним, дом купца Рязанова — одноэтажное здание с мезонином, построенное в начале XX века. Оно принадлежало купеческому роду Рязановых, владевшему чугунолитейным заводом поблизости. Особняк является частью исторического ансамбля, сложившегося вокруг озера Святого, которое местные жители до сих пор называют «Рязановым болотом» по фамилии бывших хозяев. В архитектурном плане здание представляет собой яркий образец городской застройки Городца периода поздней эклектики с элементами модерна.
Ознакомиться с полным перечнем объектов, готовых к продаже, можно на портале исторической недвижимости Нижегородской области купитьокн.рф.