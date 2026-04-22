Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми откроется «школа эпилепсии» для пациентов и их родственников

Пермские медики с мая начнут вести занятия для больных эпилепсией и их родственников, чтобы те смогли вести полноценную жизнь. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пермские медики с мая начнут вести занятия для больных эпилепсией и их родственников, чтобы те смогли вести полноценную жизнь. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Учеба будет проходить на базе одной из городской больниц, где в прошлом году открылся центр эпилептологии. Основной упор на занятиях врачи разных специальностей сделают на социализацию страдающих этой болезнью, а их родственников научат, как правильно себя вести, общаясь с больными.

Как пояснили в минздраве, сейчас, по приблизительным подсчетам, в Прикамье живут от восьми до пятнадцати тысяч человек с диагнозом «эпилепсия».

В Перми накоплен большой опыт лечения страдающих этой болезнью. Медики оказывают специализированную помощь жителям Прикамья и соседних регионов.