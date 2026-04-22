Утверждены новые меры поддержки бизнеса в белгородском приграничье

Белгородская областная дума 21 апреля приняла ряд законов, направленных на снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в приграничье. Эти меры поддержки были разработаны по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова, главным образом они направлены на сохранение бизнеса, работающего в сложной оперативной обстановке. Нововведения устанавливают снижение ставки налога до 1% при объекте налогообложения в виде доходов и до 5% — для объекта «доходы минус расходы».