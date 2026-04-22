В мае 400 школьников Удмуртии отправятся в путешествие по региону

Бесплатные поездки по Удмуртии для 400 учеников 5−7-х классов школ республики организуют в мае в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму региона.
Путешествия доступны детям по социальному сертификату. Воспользоваться им могут призеры или победители всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных, школьных этапов конкурсов, олимпиад, соревнований по туризму и участники кружков и секций туристической направленности. Также они доступны детям из семей участников специальной военной операции, являющимся призерами или победителями школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, и многим другим. Экскурсии организуют в период с 1 по 31 мая.
«Экскурсии позволят детям лучше узнать республику, убедиться в ее туристической привлекательности и замотивируют остаться здесь для получения среднего специального и высшего образования, потому что там, где интересно отдыхать, хочется жить, учиться и работать. Поездки проводятся в низкий туристический сезон, чтобы создать дополнительную загрузку для туроператоров и туристических объектов», — отметила министр по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.
