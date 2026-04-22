В Ростовской области предприниматель неправильно обработал посевы нута

Как выяснилось, на сельскохозяйственном участке в Красносулинском районе не соблюдался регламент применения пестицида. Один из видов препарата нельзя было использовать при работе с нутом, но предприниматель проигнорировал требования, указанные в федеральном каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов.