В Ростовской области предприниматель неправильно обработал посевы нута

В Ростовской области индивидуальный предприниматель получил предостережение из-за нарушенния при обработке посевов нута. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Как выяснилось, на сельскохозяйственном участке в Красносулинском районе не соблюдался регламент применения пестицида. Один из видов препарата нельзя было использовать при работе с нутом, но предприниматель проигнорировал требования, указанные в федеральном каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов.
О неправильном применении вещества специалисты Россельхознадзора узнали во время проверки данных в системе «Сатурн». В итоге от нарушителя потребовали более внимательно относиться к нормативам и требованиям, а также строго их соблюдать.
