В Хабаровске трамваи № 1 и № 2 пустили в реверсе на Шеронова

Ограничения ввели из-за капитального ремонта проезжей части и трамвайных путей.

В Хабаровске на участке улицы Шеронова изменили движение трамваев № 1 и № 2 — они ходят в реверсивном режиме. Об этом сообщили в мэрии Хабаровска.

Ограничения ввели из-за капитального ремонта проезжей части и трамвайных путей. Работы проходят на отрезке между улицами Волочаевской и Гамарника.

Сейчас трамваи следуют в реверсе между остановками «Дендрарий» и «Улица Ленина». Из-за этого возможны задержки и изменения в расписании. Горожанам советуют учитывать ситуацию при планировании поездок и заранее уточнять движение транспорта у диспетчеров или через онлайн-сервисы.