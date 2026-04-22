В Хабаровске трамваи № 1 и № 2 пустили в реверсе на Шеронова

В Хабаровске на участке улицы Шеронова изменили движение трамваев № 1 и № 2 — они ходят в реверсивном режиме. Об этом сообщили в мэрии Хабаровска.
Ограничения ввели из-за капитального ремонта проезжей части и трамвайных путей. Работы проходят на отрезке между улицами Волочаевской и Гамарника.
Сейчас трамваи следуют в реверсе между остановками «Дендрарий» и «Улица Ленина». Из-за этого возможны задержки и изменения в расписании. Горожанам советуют учитывать ситуацию при планировании поездок и заранее уточнять движение транспорта у диспетчеров или через онлайн-сервисы.