Костин оценил, какой должна быть ключевая ставка на конец года

Ключевая ставка Банка России не должна превышать 12% годовых к концу 2026 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка.
«Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12%», — сказал он.
На заседании 20 марта совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшем в июне 2025 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала два значимых фактора неопределенности, которые будут оказывать влияние на дальнейшие решения регулятора по ставке, — изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики.
В марте Костин говорил, что предсказать погоду проще, чем ключевую ставку Центробанка. Тогда глава ВТБ заявил, что если ключевая ставка упадет до 12% до конца года, то «хорошо будет».
ЦБ связывает основные проинфляционные риски с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Пока такие риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, уточнил регулятор.
В апреле глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков призвал Банк России снизить ключевую ставку как минимум на 1,5 процентных пункта. Он аргументировал это тем, что замедление инфляции и укрепление рубля располагают к такому решению. «Инфляция замедляется, и курс рубля, мы видим, крепнет. И соответственно, эти факторы меня сподвигают заявить, что Центральный банк обязан снизить ставку на 1,5 п.п. как минимум», — сказал Аксаков.
