Костин оценил, какой должна быть ключевая ставка на конец года

В апреле глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков призвал Банк России снизить ключевую ставку как минимум на 1,5 процентных пункта. Он аргументировал это тем, что замедление инфляции и укрепление рубля располагают к такому решению. «Инфляция замедляется, и курс рубля, мы видим, крепнет. И соответственно, эти факторы меня сподвигают заявить, что Центральный банк обязан снизить ставку на 1,5 п.п. как минимум», — сказал Аксаков.