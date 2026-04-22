Военнослужащие с Ямала получили свыше 5 тысяч реабилитационных сертификатов

Более 5 тыс. реабилитационных сертификатов получили жители Ямало-Ненецкого автономного округа, участвовавшие в спецоперации. Такая мера поддержки введена в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте социальной защиты населения региона.
Номинал сертификата составляет 150 тыс. рублей. Средства можно использовать в любой лицензированной клинике страны. Помимо оплаты медицинских, оздоровительных или санаторно-курортных услуг их можно направить на зубопротезирование — в этом случае сумма помощи составляет до 250 тыс. рублей. При ранении челюстно-лицевой области сумму увеличивают до 1 млн рублей.
Реабилитационный сертификат положен ямальским участникам СВО вне зависимости от места заключения контракта. Подать заявление на данную меру поддержки можно на «Госуслугах», через сайт окружного департамента социальной защиты населения, в МФЦ или лично в органе соцзащиты населения по месту жительства.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.