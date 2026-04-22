В Хабаровске с 4 мая начнутся отключения горячей воды

В Хабаровске с 4 мая 2026 года начнутся плановые отключения горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Дальневосточной генерирующей компании, отключения затронут все районы города в несколько этапов.
В зоне ТЭЦ-3 горячей воды не будет 4−6 мая и 11−15 мая. Под отключение попадают Краснофлотский и Кировский районы, часть Центрального и Железнодорожного районов, а также микрорайоны Матвеевка и Тополево.
ТЭЦ-1 прекратит подачу горячего водоснабжения 4−6 мая и 18−22 мая. Без воды останутся Индустриальный район полностью, а также часть Центрального и Железнодорожного районов.
В зоне ТЭЦ-2 отключения запланированы на 25−28 мая. Ограничения коснутся части Кировского и Центрального районов, а также Индустриального района в границах улиц Калинина, Волочаевской и Гамарника.
Полный перечень адресов опубликован на официальных ресурсах энергокомпании. В период гидравлических испытаний трубы подвергаются воздействию высокого давления. При обнаружении проседания грунта, выхода пара или воды необходимо сообщить по телефону 8 (4212) 36−35−16 и не приближаться к месту аварии.
