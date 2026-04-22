Глава воронежского райцентра встретился с Путиным

Дмитрий Проскуряков — самый молодой глава муниципального образования Воронежской области. На встрече он рассказал, что в малых населенных пунктах из-за небольшого числа потребителей сложно найти концессионера на обслуживание систем водоснабжения. И попросил главу государства рассмотреть вопрос доработки законодательства, чтобы такие сети можно было сдавать в аренду потребительским кооперативам. И Владимир Путин пообещал.