Глава воронежского райцентра встретился с Путиным

Глава воронежских Семилук Дмитрий Проскуряков встретился с Владимиром Путиным 21 апреля. В День местного самоуправления Президент РФ напомнил главам муниципальных образований, что именно они общаются с людьми напрямую, поэтому их оценка деятельности федерального Правительства имеет большое значение.
Дмитрий Проскуряков — самый молодой глава муниципального образования Воронежской области. На встрече он рассказал, что в малых населенных пунктах из-за небольшого числа потребителей сложно найти концессионера на обслуживание систем водоснабжения. И попросил главу государства рассмотреть вопрос доработки законодательства, чтобы такие сети можно было сдавать в аренду потребительским кооперативам. И Владимир Путин пообещал.
Дмитрий Проскуряков в 25 лет в 2018 году был избран главой Перлевского сельского поселения, а в феврале 2026 — главой Семилук. Он дважды отмечен грамотами Минэкономразвития Воронежской области за достижение высоких показателей социально-экономического развития поселений — по итогам работы в 2024 и 2025 годах.