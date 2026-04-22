В Ростове-на-Дону закроют 11 газовых котельных

Первый этап отключения горячего водоснабжения стартует 12 мая.

В Ростове-на-Дону закроют 11 газовых котельных. Во время планового обслуживания систем теплоснабжения и ремонта объектов теплосетей в Ростове-на-Дону будут закрыты 11 газовых котельных, расположенных в подвальных помещениях. Эту информацию озвучил глава города Александр Скрябин.

Реконструкция осуществляется в рамках подготовки к будущему отопительному периоду. Предприятие полностью обновит 26 участков тепловых вводов.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, работы организуют по специальному графику. Первый этап отключения горячего водоснабжения стартует 12 мая в Западном районе и частично в центре города (от Ростовской ТЭЦ-2) и продлится до 5 июня.