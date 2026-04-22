Молодой лихач на ВАЗе устроил ДТП с двумя пострадавшими в Волгограде

В Волгограде 21 апреля произошло ДЬП, в результате которого два человека оказались в больнице. Авария случилась вечером в Тракторозаводском районе города. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную полицию, примерно в 18:37 на улице Шурухина напротив дома номер 121 столкнулись две отечественные легковушки. За рулем «ВАЗ-21124» находился 19-летний водитель. Он начал поворачивать налево, но не пропустил встречный автомобиль «ВАЗ-2112», двигавшийся прямо.