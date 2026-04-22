Все 144 односекционных трамвая «МиНиН» поставили в Нижний Новгород

Модернизация трамвайной сети позволит увеличить среднюю эксплуатационную скорость трамваев в полтора раза, а также удобство пассажиров с учетом новых вагонов «МиНин». Ожидается рост пассажиропотока в два раза и увеличение комфорта маломобильных граждан и семей с детьми. Кроме того, новые технологии строительства трамвайных путей снижают шум и вибрационные нагрузки на здания.