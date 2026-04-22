Все 144 односекционных трамвая «МиНиН» поставили в Нижний Новгород

Нижний Новгород получил все 144 односекционных трамвая «МиНин» в рамках программы комплексной модернизации трамвайной сети. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
Помимо односекционных трамваев, в Нижний Новгород также поставляют 26 трехсекционных трамваев особо большого класса — получено уже 7 единиц. Они вмещают в себя вдвое больше пассажиров и могут развивать скорость до 75 км/ч.
В рамках проекта в городе реконструируют более 149 км трамвайных путей и 15 тяговых подстанций. Работы уже завершили на 107 км одиночного пути и 6 подстанциях. Отмечается, что это лучший результат среди российских регионов, участвующих в программе.
Модернизация трамвайной сети позволит увеличить среднюю эксплуатационную скорость трамваев в полтора раза, а также удобство пассажиров с учетом новых вагонов «МиНин». Ожидается рост пассажиропотока в два раза и увеличение комфорта маломобильных граждан и семей с детьми. Кроме того, новые технологии строительства трамвайных путей снижают шум и вибрационные нагрузки на здания.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что движение трамваев на улице Надежды Сусловой возобновится во втором квартале 2026 года.