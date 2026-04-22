Минтранс напомнил, что электромобилям запрещен проезд по Крымскому мосту

Правила проезда по Крымскому мосту в 2026 году предусматривают обязательный досмотр транспорта, багажа и граждан. Помимо этого, запрещен проезд для электромобилей и гибридных автомобилей, сообщили в Минтрансе России.
В ведомстве информировали, что владельцам гибридов и электромобилей для проезда на полуостров рекомендовано использовать альтернативный маршрут — трассу Р-280 «Новороссия».
При этом разрешается провоз электросамокатов и устройств с аккумуляторными батареями — не более двух штук. Габариты каждого элемента питания не должны превышать 515×225×225 мм.
В Минтрансе также посоветовали заранее подготовиться к досмотру: быть готовыми открыть все сумки и коробки, избегать большого количества мелкого багажа и не оставлять в автомобиле разбросанные вещи. Это поможет сократить время проверки, добавили в сообщении.
17 марта министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что на подходах к Крымскому мосту построят специальную отдельную дорогу для автобусов с детьми. Это ускорит прохождение досмотра.
В 2023 году на подъезде к Крымскому мосту выделили отдельную полосу для туристических автобусов. На тот момент транспортные средства в сопровождении нарядов ДПС пропускали по второй полосе подъезда к мосту.
