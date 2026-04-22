11-летний калининградец зацепился за грузовой поезд и проехал 50 метров в межвагонном пространстве

Сотрудники калининградской транспортной полиции пресекли опасное увлечение 11-летнего школьника. В дежурную часть Западного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от работников железнодорожной станции: в межвагонном пространстве проходящего грузового поезда находится несовершеннолетний.
Прибывшие полицейские сняли нарушителя с состава. Выяснилось, что мальчик зацепился за межвагонное пространство грузового поезда в районе станции Калининград-Сортировочный и проехал таким образом около 50 метров.
Ребёнка доставили в линейный отдел полиции на станции Калининград, куда пригласили его родителей. С семьёй провели профилактическую беседу и вручили официальные предостережения. На законных представителей составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).
В транспортной полиции напомнили: зацепинг — смертельно опасное занятие, ежегодно травмы и гибель на железной дороге получают десятки подростков. Только за 2025 год в Калининградской области зафиксировано несколько случаев детского травматизма на объектах ж/д инфраструктуры.