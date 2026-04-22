На востоке Красноярского края Россельхознадзор запустил в небо беспилотники

С начала текущего года на территории Ирбейско-Саянского, Рыбинского, Абанского и Иланско-Нижнеингашского муниципальных округов специалисты регионального управления Россельхознадзора провели обследование 51 земельного участка общей площадью 5,77 тысячи гектаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 1,2 тысячи гектаров было обследовано с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате на 49 участках площадью 4,85 тысячи гектаров выявлено зарастание сельхозугодий сорной травой и деревьями. Владельцам участков объявлено 44 предостережения и выдано 5 обязательных к исполнению предписаний. Специалисты Россельхознадзора регулярно направляют данные о выявлении пожароопасных участков в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.