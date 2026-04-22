Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области суд присяжных оправдал подозреваемых в убийстве

Ростовский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Мераби Мамаева, Сулима Мусаева и Рашида, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве (ст. 30 ч.3, ст. 33 ч.5-ст.105 ч.2 п.п.а, ж; ст. 33 ч.5-ст.105 ч.2 п.п.а, ж УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Согласно предъявленному обвинению, причиной конфликта стала финансово-хозяйственная деятельность представителей семей Дакишвили и Бациевых. Спор привел к убийству трех человек и покушению на убийство еще одного.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. Подсудимых признали непричастными к совершению преступлений. На основании этого суд постановил оправдательный приговор в отношении всех троих. За ними признали право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.