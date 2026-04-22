Глава ВТБ оценил срок восстановления финансового положения «Самолета»

Строительная компания «Самолет» может исправить свое финансовое положение, но ей потребуется для этого несколько лет. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка.
Он отметил, что ВТБ является для «Самолета» крупным кредитором наряду с тремя-четырьмя другими банками.
«Но и там мы считаем, что это ситуация временная, и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента, компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга», — сказал он.
РБК направил запрос девелоперу «Самолет».
В середине января «Самолет» направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали источники РБК. Целью компания назвала недопущение «кратной индексации цен» на строящееся жилье.
Компания приходила с запросом на партнерскую поддержку, а не на спасение, подчеркивала глава «Самолета» Анна Акиньшина в интервью РБК. В Минфине подчеркивали, что критических проблем, в том числе в части выполнения финансовых обязательств, у застройщика нет.
Группа «Самолет» — один из крупнейших девелоперов в стране. Она входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ.
Материал дополняется.