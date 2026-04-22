Глава ВТБ оценил срок восстановления финансового положения «Самолета»

Глава ВТБ описал ситуацию с «Самолетом» как временную. Застройщик способен «поправить свою ситуацию» и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга в течение нескольких лет, считает он.

Источник: РБК

Строительная компания «Самолет» может исправить свое финансовое положение, но ей потребуется для этого несколько лет. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка.

Он отметил, что ВТБ является для «Самолета» крупным кредитором наряду с тремя-четырьмя другими банками.

«Но и там мы считаем, что это ситуация временная, и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента, компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга», — сказал он.

РБК направил запрос девелоперу «Самолет».

В середине января «Самолет» направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали источники РБК. Целью компания назвала недопущение «кратной индексации цен» на строящееся жилье.

Компания приходила с запросом на партнерскую поддержку, а не на спасение, подчеркивала глава «Самолета» Анна Акиньшина в интервью РБК. В Минфине подчеркивали, что критических проблем, в том числе в части выполнения финансовых обязательств, у застройщика нет.

Группа «Самолет» — один из крупнейших девелоперов в стране. Она входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ.

Материал дополняется.

Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше