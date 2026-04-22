Вертолётные рейсы запустят между Хабаровском и Чегдомыном

Стоит отметить, что цена билета остается на уровне прошлого года и составляет 5.525 рублей. Также в данном направлении действует краевая программа по предоставлению гражданам отдельных категорий скидки 50% на перелет (вне зависимости от количества перелетов). Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы. С 2026 года программа распространяется и на многодетные семьи.