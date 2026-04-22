Вертолётные рейсы запустят между Хабаровском и Чегдомыном

На прошлой неделе, по итогам рабочей поездки губернатора края Дмитрия Демешина в Верхнебуреинский район, было дано распоряжение восстановить авиасообщение между Хабаровском и Чегдомыном. Это задача выполнена оперативно — с 24 апреля на данном направлении начнет осуществлять полеты авиакомпания «Дальнереченск-Авиа» на вертолётах Ми‑8Т вместимостью 22 пассажира, два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Все поручения губернатора Дмитрия Демешина по улучшению транспортной доступности края последовательно выполняются. Запуск вертолётных рейсов Хабаровск — Чегдомын — это конкретное решение, которое позволит жителям отдаленных территорий быстрее и комфортнее добираться в краевой центр», — отметили в краевом Минтрансе.
Согласно утвержденному расписанию, вылет из Хабаровска назначен на 10.05, прибытие в Чегдомын — в 12.05. Обратный вылет из Чегдомына — в 12.35, прибытие воздушного судна в аэропорт Хабаровска — в 14.35.
Напомним, с начала апреля полеты на воздушном судне L-410 в Чегдомын были приостановлены из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы. Для оперативного восстановления авиасообщения с районом Дмитрий Демешин поручил краевому Минтрансу в кратчайшие сроки организовать вертолетные рейсы.
Стоит отметить, что цена билета остается на уровне прошлого года и составляет 5.525 рублей. Также в данном направлении действует краевая программа по предоставлению гражданам отдельных категорий скидки 50% на перелет (вне зависимости от количества перелетов). Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы. С 2026 года программа распространяется и на многодетные семьи.
