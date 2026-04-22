Нижегородцев пригласили на праздник в честь отправления Поезда Победы 24 апреля

ГЖД отправит «Поезд Победы» из Нижнего Новгорода 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской магистрали.
Мемориальный состав сформировали в честь празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В день торжественного отправления в 8:00 на Московском вокзале пройдут праздничные мероприятия.
Во главе состава будут сразу два паровоза серии Л, шесть платформ с военной техникой, два вагона-теплушки с полевой кухней. Торжественный состав отправится в поездку по ГЖД в 9:00 — запланировано 30 остановок.
В Нижегородской области «Поезд Победы» остановится на станциях Металлист (в 12:40) и Суроватиха (в 18:50) 24 апреля. Еще одна остановка запланирована на 25 апреля на станции Моховые Горы в 11:05. 28 апреля состав посетит Навашино — в 10:25 и Пильну — в 17:46.
Вход на праздники на станциях ГЖД свободный.
