Инвестор выкупил старинный особняк в Городце под гостевой дом

Объект культурного наследия «Дом жилой И. П. Рязанова» приобретен на торгах за 1,9 миллиона рублей для дальнейшей реставрации.

Объект культурного наследия начала XX века на улице Маслова в Городце обрел нового владельца. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале. Победителем торгов стал Дмитрий Солодкий, который предложил за здание 1,94 млн рублей при начальной стоимости лота в 3,9 млн рублей.

Новый собственник уже имеет опыт восстановления исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. В купеческом особняке площадью 146,7 кв. м планируется провести масштабную реконструкцию и открыть гостевой дом. Усадьба расположена на участке в 2,3 тысячи кв. м рядом с древним земляным валом — памятником археологии федерального значения.

Ранее двухэтажный дом принадлежал известной династии промышленников Рязановых, владевших чугунно-литейным заводом. Здание обладает уникальным расположением: его главный фасад обращен к озеру, а задняя часть примыкает к историческим укреплениям города. Реализация проекта позволит сохранить памятник архитектуры и повысить туристическую привлекательность Городца.

Ранее требования по сохранению четырех ОКН утвердили в Нижнем Новгороде.