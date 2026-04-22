Инвестор выкупил старинный особняк в Городце под гостевой дом

Объект культурного наследия начала XX века на улице Маслова в Городце обрел нового владельца. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале. Победителем торгов стал Дмитрий Солодкий, который предложил за здание 1,94 млн рублей при начальной стоимости лота в 3,9 млн рублей.