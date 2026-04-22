Инвестор выкупил старинный особняк в Городце под гостевой дом

Объект культурного наследия начала XX века на улице Маслова в Городце обрел нового владельца. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале. Победителем торгов стал Дмитрий Солодкий, который предложил за здание 1,94 млн рублей при начальной стоимости лота в 3,9 млн рублей.
Новый собственник уже имеет опыт восстановления исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. В купеческом особняке площадью 146,7 кв. м планируется провести масштабную реконструкцию и открыть гостевой дом. Усадьба расположена на участке в 2,3 тысячи кв. м рядом с древним земляным валом — памятником археологии федерального значения.
Ранее двухэтажный дом принадлежал известной династии промышленников Рязановых, владевших чугунно-литейным заводом. Здание обладает уникальным расположением: его главный фасад обращен к озеру, а задняя часть примыкает к историческим укреплениям города. Реализация проекта позволит сохранить памятник архитектуры и повысить туристическую привлекательность Городца.
