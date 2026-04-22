В Волгограде близится к финалу суд по делу об убийстве судьи Ветлугина

Заседания по громкому делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина выходят на финишную прямую. Сегодня, 22 апреля, в Волгоградском областном суде пройдут прения, на которых свою позицию изложит каждая из сторон.

Обвиняемый в жестоком убийстве Сергей Кибальников, напомним, признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Однако позволит ли раскаяние надеяться ему на смягчение приговора, пока неизвестно, ведь кроме расправы над Василием Ветлугиным его обвиняют в порче имущества и в переделке, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Прогремевшее на всю страну убийство федерального судьи было совершено Сергеем Кибальниковым 14 августа 2025 года вблизи Камышинского городского суда. Дождавшись свою жертву после рабочего дня, бизнесмен бросился ему навстречу и несколько раз выстрелил в спину из переделанного карабина «Сайга». После, приблизившись к поверженному мужчине, камышанин достал приготовленный заранее нож и оскопил им свою жертву.

По словам жителей Камышина, жестокое преступление могло произойти на почве ревности. Заподозрив интимные отношения между Василием Ветлугиным и своей супругой, Сергей Кибальников без раздумий взялся за оружие, хранившееся дома для охоты.