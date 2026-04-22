Когда начислят выплаты ветеранам ВОВ к 9 Мая в 2026 году?

Ответили в соцфонде Красноярского края.

Ежегодно ветеранам ВОВ выплачивают положенные суммы к 9 Мая. В отделении Социального фонда России по Красноярскому краю рассказали, когда начислят выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 81-й годовщины Победы.

Сумма выплат составит 10 тысяч рублей. Как рассказали в ведомстве, ее получат 53 ветерана. Среди них участники и инвалиды ВОВ, которые во время войны несли службу в действующей армии, получили инвалидность в результате ранения или заболевания в районах боевых действий, а также ветераны за участие в боевых операциях и выполнение спецзаданий в тылу противника.

Обращаться в Отделение фонда не нужно — выплата назначается проактивно и приходит автоматически вместе с пенсией.

Сроки зачисления выплат ветеранам ВОВ зависят от способа доставки. Через банки средства перечислят не позднее 15 и 21 апреля. Через почтовые отделения — с 3 по 25 апреля в соответствии с графиком «Почты России». Выплаты перечисляются в течение всего дня.