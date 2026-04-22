Охранную зону создали вокруг древнего каньона на реке Лава в Ленобласти

Теперь здесь нельзя строить новые здания, рубить лес и мусорить.

Источник: Соцсети

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании новой охраняемой территории. Она появилась вокруг памятника природы «Каньон реки Лава». Это место уникально тем, что здесь река из равнинной превращается в горный поток. А еще там видны породы, которым 540 млн лет.

— Охранная зона стала уже пятнадцатой по счету. Всего в Ленинградской области их будет 23. Столько же, сколько памятников природы и природных парков, — пояснил Дрозденко в своем telegram-канале.

Новые правила вводят для того, чтобы защитить уникальные места от людей. Теперь на этой территории нельзя строить новые здания, делать сплошные вырубки леса и мусорить.

В регионе продолжают создавать охраняемые зоны, экологические тропы и другие объекты для цивилизованного туризма. Все это делают в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Смысл в том, чтобы люди могли приезжать на природу, любоваться красотами и получать удовольствие, но при этом не наносить ей вред.

