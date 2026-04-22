Маленький тезка Димы Билана из Восточного Казахстана неожиданно стал звездой соцсетей

«Я предполагала, что оно залетит. Залила ролик и ждала бум. Комментаторы начали отмечать Диму Билана, и он все-таки отреагировал. У себя в соцсетях запостил мою публикацию и шутливо отметил: “Зачем вы рассекретили моего сына, я специально его прятал от вас”. Когда я рассказала об этом своему отцу, у него был шок. Эту реакция я также выложила у себя. Папа также сказал, что уже несколько дней ему поступают сообщения от знакомых со словами: “Ты тоже стал звездой”.Асем Карабалина.