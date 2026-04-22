Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих жителей Новошахтинска задержали за подводный вылов раков

Источник: Коммерсантъ

В Новошахтинске двоих местных жителей заподозрили в браконьерстве (ст. 256 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным следствия, 51-летний и 27-летний подозреваемые вылавливали раков с помощью подводного снаряжения на территории Соколовского водохранилища на реке Кундрючья. Погружаясь в воду с аквалангами, они выловили 302 рака для личногго употребления. «В ходе осмотра места происшествия полицейские изьяли у браконьеров акваланги, маски, ласты и гидрокостюмы, которые использовались для добычи водных биологических ресурсов», — говорится в сообщени.

В отношении фигурантов избрана мера присечения в виде подписки о невыезде.