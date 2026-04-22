Двоих жителей Новошахтинска задержали за подводный вылов раков

По данным следствия, 51-летний и 27-летний подозреваемые вылавливали раков с помощью подводного снаряжения на территории Соколовского водохранилища на реке Кундрючья. Погружаясь в воду с аквалангами, они выловили 302 рака для личногго употребления. «В ходе осмотра места происшествия полицейские изьяли у браконьеров акваланги, маски, ласты и гидрокостюмы, которые использовались для добычи водных биологических ресурсов», — говорится в сообщени.