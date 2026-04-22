В Омске новорождённых назвали редкими именами Омина и Терентий

ЗАГС Омска представил статистику по редким и популярным именам новорождённых за апрель 2026 года.

Источник: Om1 Омск

По данным ЗАГС Омска, среди редких имён, зарегистрированных в апреле 2026 года, выделяются как уже привычные омичам, например, Агния или Артур, так и весьма редкие.

Так, в числе самых редких женских имён в Омске оказались Омина, Агния, а также Амелина и Эльвина. Среди мальчиков с редкими именами на свет в Омске появились Хамза, Герман, Данил и Терентий.

Среди популярных имён, в числе женских по-прежнему держат лидерство Ева, Анна, Василиса, Варвара, София. У мальчиков лидируют Тимофей, Михаил, Александр, Артём и Роман.