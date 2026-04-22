Жители Крыма увидят «космическую гостью» 13 апреля

В Крыму можно будет увидеть астероид Апофис в 2029 году.

Источник: Комсомольская правда

Жители Крыма и Краснодарского края станут свидетелями редкого астрономического события — в ночь на пятницу, 13 апреля 2029 года, астероид Апофис пролетит на опасно близком расстоянии от нашей планеты. Увидеть его можно будет в южной части неба без специального оборудования.

Об этом «Кубань 24» рассказал руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической лабораторией КубГУ Александр Иванов.

По его словам, небесное тело обнаружили еще летом 2004 года в американской обсерватории Китт-Пик. Изначально астероид отнесли к категории потенциально опасных. Лишь после масштабной кампании наблюдений, проведенной в 2020—2021 годах с участием обсерватории Кубанского университета (входящей в сеть ООН по предупреждению об астероидах), ученые пришли к выводу: катастрофы удастся избежать.

«13 апреля 2029 года космический странник промчится мимо Земли на дистанции от 32 до 38 тысяч километров, — пояснил Иванов. — Это сопоставимо с орбитой геостационарных спутников».

Размеры Апофиса, по разным оценкам, варьируются от 300 до 425 метров. Чаще всего специалисты называют цифру в 370 метров.

При этом объект имеет каменную структуру.

Сейчас научное сообщество готовится к новому этапу изучения. 2028−2029 годы пройдут под эгидой программы «Апофис». Планируется, что к астероиду отправят исследовательский зонд. Более того, в ближайшие 5−7 лет российские инженеры рассчитывают использовать специальные космические буксиры для постепенного увода подобных объектов с опасных орбит.

Что касается видимости, астроном успокоил и обрадовал публику: во время пролета Апофис будет напоминать по яркости звезды из пояса Ориона. На темном небе невооруженным глазом удастся разглядеть медленно ползущую точку.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше