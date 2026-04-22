Жители Крыма увидят «космическую гостью» 13 апреля

Жители Крыма и Краснодарского края станут свидетелями редкого астрономического события — в ночь на пятницу, 13 апреля 2029 года, астероид Апофис пролетит на опасно близком расстоянии от нашей планеты. Увидеть его можно будет в южной части неба без специального оборудования.
Об этом «Кубань 24» рассказал руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической лабораторией КубГУ Александр Иванов.
По его словам, небесное тело обнаружили еще летом 2004 года в американской обсерватории Китт-Пик. Изначально астероид отнесли к категории потенциально опасных. Лишь после масштабной кампании наблюдений, проведенной в 2020—2021 годах с участием обсерватории Кубанского университета (входящей в сеть ООН по предупреждению об астероидах), ученые пришли к выводу: катастрофы удастся избежать.
«13 апреля 2029 года космический странник промчится мимо Земли на дистанции от 32 до 38 тысяч километров, — пояснил Иванов. — Это сопоставимо с орбитой геостационарных спутников».
При этом объект имеет каменную структуру.
Сейчас научное сообщество готовится к новому этапу изучения. 2028−2029 годы пройдут под эгидой программы «Апофис». Планируется, что к астероиду отправят исследовательский зонд. Более того, в ближайшие 5−7 лет российские инженеры рассчитывают использовать специальные космические буксиры для постепенного увода подобных объектов с опасных орбит.
Что касается видимости, астроном успокоил и обрадовал публику: во время пролета Апофис будет напоминать по яркости звезды из пояса Ориона. На темном небе невооруженным глазом удастся разглядеть медленно ползущую точку.