В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка».

Старт акции на тематической пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», дал генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Сама акция “Георгиевская ленточка” именно в таком формате родилась в стенах нашего агентства РИА Новости в 2005 году. Конкретно ее придумала Наташа Лосева, наша коллега. Она стала продолжением проекта по сохранению архива Совинформбюро, а Совинформбюро — это наш генетический корень», — сказал Киселев на пресс-конференции.

Он отметил, что за время существования акции «Георгиевская ленточка» она стала народной традицией, символом мужества, радости и победы. Киселев добавил, что бойцы специальной военной операции с гордостью носят георгиевскую ленточку, так как она вселяет в них веру в победу и является важной точкой опоры.

Акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» при информационной поддержке международной медиагруппы «Россия сегодня». Традиционно первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.