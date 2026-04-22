Воронежцев предупредили о сильном ветре 23 апреля

Днем 23 апреля в Воронеже и области ожидается сильный ветер с порывами 15−20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра предупредили спасатели.
В ГУ МЧС по региону напоминают правила поведения при сильном ветре:
— Не находиться вблизи ЛЭП. Это опасно для жизни!
— Не приближаться к оборванным проводам, а сообщить о них по телефону 8 (800)220−0−220.
— Не приближаться к слабо укрепленным конструкциям и высоким деревьям.
— Проверить наличие тяги при работе газовых приборов.