Энергия поколений: династия Веселовых 95 лет работает на Автозаводской ТЭЦ

Сегодня на ТЭЦ работают две дочери Михаила Томовича — Светлана и Людмила. Светлана Михайловна — ведущий экономист в отделе хозяйственной деятельности. Её сестра Людмила Михайловна пришла в 2008 году инженером в отдел сварки и контроля металла. Сегодня она — начальник Лаборатории металлов. Это единственная в России женщина, руководящая подобным подразделением, и одна из трёх женщин-руководителей на Автозаводской ТЭЦ. Кроме того, Людмила является активной участницей программы подготовки кадров «Лидеры Эн+». «Для нашей семьи АТЭЦ — это не просто график смен и производственные показатели. Это живая память, которая передаётся из поколения в поколение, — говорит Светлана Веселова. — Когда я возвращалась на предприятие после декретного отпуска, отчётливо поняла: я не просто восстанавливаю трудовую биографию, я продолжаю историю своей семьи. Сегодня, работая с экономикой и цифрами, я чувствую ту же ответственность, что и наши предки, когда они запускали первую очередь ТЭЦ, строили новые энергетические объекты, обеспечивали жителей и стратегическое производство электричеством, теплом и водой. Мы не просто работаем на Автозаводской ТЭЦ — мы храним энергетический код нашей семьи».