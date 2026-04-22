Энергия поколений: династия Веселовых 95 лет работает на Автозаводской ТЭЦ

95 лет назад была построена одна из мощнейших в стране теплоэлектроцентралей — Автозаводская ТЭЦ (входит в Эн+ Тепло Волга). В архиве энергетического предприятия хранятся уникальные истории сотрудников. Сегодня расскажем про династию Веселовых, которые с момента строительства ТЭЦ преданы делу энергетики.
История семьи Веселовых — это живая хроника индустриального района, где личная биография переплелась с летописью стратегического предприятия. От повара и шофёра ударной стройки до руководителя лаборатории и заместителя технического директора — четыре поколения одной семьи 95 лет обеспечивают теплом и светом нижегородцев. Сегодня на Автозаводской ТЭЦ трудятся две сестры — представительницы династии — Светлана и Людмила Веселовы.
Всё началось в 1930 году, когда Мария Ивановна и Михаил Алексеевич Веселовы решили отправиться из Ветлуги Нижегородской области на стройку века — возведение Автозаводской ТЭЦ и Горьковского автозавода. Михаил стал шофером, а Мария устроилась поваром в столовую строящейся Автозаводской ТЭЦ. Через два года у них появился сын, которого назвали совершенно нетипичным для Советского Союза именем — Том. По семейному преданию, мальчик появился на свет в ответственный для энергетиков АТЭЦ период — дни пуска заводского конвейера. Будущий отец был занят на объекте, а в роддом Марию Ивановну быстро довез коллега-американец по имени Том. Иностранный специалист приехал в нашу страну для участия в строительстве промышленной площадки Автозавода.
После окончания школы, Том Михайлович устроился в электроцех ТЭЦ, где проработал до выхода на пенсию. Его жена Ираида Борисовна трудилась несколько лет бок о бок с супругом. Их сын Михаил Томович тоже выбрал энергетику своей профессией. Он окончил Горьковский радиоэлектрический техникум и пришёл на ТЭЦ в 1980 году. За 30 лет прошел путь от электрика, мастера до заместителя технического директора.
Сегодня на ТЭЦ работают две дочери Михаила Томовича — Светлана и Людмила. Светлана Михайловна — ведущий экономист в отделе хозяйственной деятельности. Её сестра Людмила Михайловна пришла в 2008 году инженером в отдел сварки и контроля металла. Сегодня она — начальник Лаборатории металлов. Это единственная в России женщина, руководящая подобным подразделением, и одна из трёх женщин-руководителей на Автозаводской ТЭЦ. Кроме того, Людмила является активной участницей программы подготовки кадров «Лидеры Эн+». «Для нашей семьи АТЭЦ — это не просто график смен и производственные показатели. Это живая память, которая передаётся из поколения в поколение, — говорит Светлана Веселова. — Когда я возвращалась на предприятие после декретного отпуска, отчётливо поняла: я не просто восстанавливаю трудовую биографию, я продолжаю историю своей семьи. Сегодня, работая с экономикой и цифрами, я чувствую ту же ответственность, что и наши предки, когда они запускали первую очередь ТЭЦ, строили новые энергетические объекты, обеспечивали жителей и стратегическое производство электричеством, теплом и водой. Мы не просто работаем на Автозаводской ТЭЦ — мы храним энергетический код нашей семьи».
Династия Веселовых — пример того, как индустриальная преемственность сохраняется со сменой эпох. От ручного труда до лаборатории металлов, от советской стройплощадки до современной, надежной АТЭЦ — их путь отражает эволюцию отечественной энергетики. Фамилия Веселовых в штатной численности Автозаводской ТЭЦ напоминает, что настоящая энергия рождается не только в турбинах, но и в верности делу, передаваемом от отца к сыну, от деда к внучке.