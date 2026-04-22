Дуров раскритиковал требование ЕС к Венгрии разрешить ЛГБТ-контент детям

Между требованием ЕС к Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту (Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его на территории России) и его собственными планами запретить подросткам доступ к соцсетям есть противоречие. Об этом заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в X.
«ЕС хочет запретить подросткам пользоваться социальными сетями — за исключением контента, связанного с ЛГБТК+? Какой тонкий способ “защитить детей” в интернете», — написал он.
Сообщение Дурова репостнул владелец X, американский предприниматель Илон Маск.
В 2021 году венгерские власти запретили детям доступ к ЛГБТ-контенту, в том числе к аудиовизуальным материалам, пропагандирующим альтернативную гендерную идентичность, смену пола или гомосексуализм.
Еврокомиссия сочла, что закон «стигматизирует и маргинализует» приверженцев ЛГБТ и нарушает общее законодательство Евросоюза. Она подала жалобу в суд ЕС, который накануне, 21 апреля, предписал Венгрии разрешить детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ.
Павел Дуров обвиняет ЕС в использовании аргумента о защите детей как прикрытия для внедрения слежки и цензуры.
В ноябре 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейскую комиссию рассмотреть вопрос об установлении минимального возраста для доступа подростков к социальным сетям. Законодатели призвали запретить использовать их детям младше 13 лет. До 16 лет, по их мнению, это возможно только с согласия родителей. По данным Politico, Еврокомиссия готова разрешить странам Евросоюза самостоятельно ограничивать доступ к социальным сетям по возрасту. Такие планы есть у Испании и Греции, передавал Reuters. Bloomberg писал, что инициативу поддерживает и Франция.