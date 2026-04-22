Дуров раскритиковал требование ЕС к Венгрии разрешить ЛГБТ-контент детям

В ноябре 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейскую комиссию рассмотреть вопрос об установлении минимального возраста для доступа подростков к социальным сетям. Законодатели призвали запретить использовать их детям младше 13 лет. До 16 лет, по их мнению, это возможно только с согласия родителей. По данным Politico, Еврокомиссия готова разрешить странам Евросоюза самостоятельно ограничивать доступ к социальным сетям по возрасту. Такие планы есть у Испании и Греции, передавал Reuters. Bloomberg писал, что инициативу поддерживает и Франция.