Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров раскритиковал требование ЕС к Венгрии разрешить ЛГБТ-контент детям

Дуров увидел противоречие между требованием к Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту и инициативой ЕС о запрете подросткам доступа к соцсетям. «Какой тонкий способ “защитить детей” в интернете», — написал он.

Источник: РБК

Между требованием ЕС к Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту (Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его на территории России) и его собственными планами запретить подросткам доступ к соцсетям есть противоречие. Об этом заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в X.

«ЕС хочет запретить подросткам пользоваться социальными сетями — за исключением контента, связанного с ЛГБТК+? Какой тонкий способ “защитить детей” в интернете», — написал он.

Сообщение Дурова репостнул владелец X, американский предприниматель Илон Маск.

В 2021 году венгерские власти запретили детям доступ к ЛГБТ-контенту, в том числе к аудиовизуальным материалам, пропагандирующим альтернативную гендерную идентичность, смену пола или гомосексуализм.

Еврокомиссия сочла, что закон «стигматизирует и маргинализует» приверженцев ЛГБТ и нарушает общее законодательство Евросоюза. Она подала жалобу в суд ЕС, который накануне, 21 апреля, предписал Венгрии разрешить детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ.

Павел Дуров обвиняет ЕС в использовании аргумента о защите детей как прикрытия для внедрения слежки и цензуры.

В ноябре 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейскую комиссию рассмотреть вопрос об установлении минимального возраста для доступа подростков к социальным сетям. Законодатели призвали запретить использовать их детям младше 13 лет. До 16 лет, по их мнению, это возможно только с согласия родителей. По данным Politico, Еврокомиссия готова разрешить странам Евросоюза самостоятельно ограничивать доступ к социальным сетям по возрасту. Такие планы есть у Испании и Греции, передавал Reuters. Bloomberg писал, что инициативу поддерживает и Франция.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше