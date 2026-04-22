Под Воронежем посадили лес в память о героях ВОВ и СВО

Новый лес станет своеобразным природным памятником бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в зоне проведения специальной военной операции. В рамках акции «Сад памяти» в 2026 году мемориалы и аллеи в честь участников СВО создаются и в других регионах. Всего организаторы хотят высадить 27 миллионов деревьев — по числу погибших в ВОВ военнослужащих. В Воронежской области на землях лесного фонда должно появиться более 70 тысяч саженцев на площади свыше 20 гектаров. В райцентрах и сельских поселениях запланировали посадку деревьев и кустарников в скверах и парках.