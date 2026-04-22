Под Воронежем посадили лес в память о героях ВОВ и СВО

Центральное мероприятие международной акции «Сад памяти» в Воронежской области прошло на территории Пригородного лесничества. В посадке 15,7 тысячи сосен на 3,35 гектара в районе Кожевенного кордона приняли участие депутаты Воронежской городской думы во главе с ее председателем Героем России Андреем Дьяченко.
Этот субботник стал центральным мероприятием акции и объединил более 350 неравнодушных жителей столицы Черноземья. К высадке деревьев присоединились представители четырех десятков организаций. От гордумы, помимо спикера, приехал его заместитель Олег Черкасов, а также депутаты Юлия Попова, Ольга Струкова, Андрей Карпов, Иван Кандыбин, Валерий Данилов и Алексей Панфилов, сотрудники аппарата и члены Молодежного совета при городском парламенте.
Кроме того, участие в акции приняли сотрудники исполнительных органов власти Воронежской области, депутаты областной думы, представители природоохранной прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, налоговой службы, Федерального казначейства и Воронежской таможни, члены движения «Волонтеры Победы», студенты воронежских колледжей, железнодорожники и активисты.
«Особую благодарность выражаем Министерству лесного хозяйства Воронежской области за помощь и безупречную организацию мероприятия. Продолжаем работать для сохранения истории и экологического благополучия родного края», — подчеркнул председатель Воронежской городской думы Андрей Дьяченко.
Новый лес станет своеобразным природным памятником бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в зоне проведения специальной военной операции. В рамках акции «Сад памяти» в 2026 году мемориалы и аллеи в честь участников СВО создаются и в других регионах. Всего организаторы хотят высадить 27 миллионов деревьев — по числу погибших в ВОВ военнослужащих. В Воронежской области на землях лесного фонда должно появиться более 70 тысяч саженцев на площади свыше 20 гектаров. В райцентрах и сельских поселениях запланировали посадку деревьев и кустарников в скверах и парках.