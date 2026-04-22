Врач предупредила белорусов о новой форме аллергии после укуса клещей

Белорусский врач сказала о новой форме аллергии после укуса клещей.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры пульмонологии Белорусского государственного медицинского университета Наталья Дударева предупредила белорусов о новой форме аллергии после укуса клещей — синдроме альфа-гал. Подробности приводит телеграм-канал издания «Мiнская праўда».

— Вместе со слюной клеща в организм человека попадает галактоза. В дальнейшем иммунная система начинает воспринимать ее как аллерген, — уточняет специалист.

Наталья Дударева отмечает, что названный компонент содержится в красном мясе — баранине, говядине, свинине. Аллергия может начаться через некоторое время после укуса клеща, даже если ранее белорус спокойно ел мясо.