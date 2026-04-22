Актера Азамата Сатыбалды экстренно госпитализировали и прооперировали

Об этом он рассказал в своем аккаунте.
По словам Сатыбалды, 19 апреля он вернулся домой после спектакля «Зулейха». На следующий день должен был играть в театре, но в полночь ему стало плохо. Никакие лекарства не помогли и Азамат в 4 утра вызвал скорую.
Прибывшие медики осмотрели актера и сказали, что ему требуется операция. Актер спросил, нельзя ли отложить до завтра, чтобы не пропустить спектакль.
«Он воскликнул: “Что?” и удивленно схватился за голову. Сказал: “Какое выступление? Вам срочно нужна операция”, — пишет актер о реакции медика.
В итоге его госпитализировали и прооперировали.
«Чувствую себя лучше сейчас. Я очень благодарен врачам, они делают все», — отметил Азамат Сатыбалды.
Он также высказал сожаление, что не смог проститься с Мухтаром Шахановым.