Тысячи бутылок с нелегальным алкоголем изъяли в Новочеркасске

Нашли 18 тысяч литров горячительного: житель Дона хранил в гаражах нелегальный алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске двух мужчин задержали с крупной партией нелегального алкоголя. Теперь нарушителей собираются привлечь к ответственности по уголовной статье. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Мужчин поймали с поличным, когда они переносили коробки с горячительным из гаража в автомобиль. При осмотре выяснилось, что товар был без маркировки.

Когда в ситуации начали разбираться более детально, выяснилось, что 44-летний новочеркасец устроил склады с алкоголем сразу в нескольких гаражных боксах. Всего он хранил 32 тысячи бутылок с товарными знаками российских и иностранных производителей. Еще две тысячи таких же бутылок изъяли из грузовика, принадлежащего 38-летнему ростовчанину.

— Общий объем изъятого безакцизного алкоголя составил более 18 тысяч литров. Назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»), — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Также сотрудники полиции выясняют происхождение партии алкоголя и каналы его поставки и сбыта.

