Харбин вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий на майские праздники

Согласно документу, в праздничные дни интерес к туристическим продуктам провинции Хэйлунцзян вырос на 58% в годовом исчислении. Значительно увеличился спрос со стороны жителей южных провинций: на долю Гуандуна, Чжэцзяна и Фуцзяня пришлось почти 30% от общего числа бронирований. Харбин вошел в десятку самых востребованных направлений для внутренних авиаперелетов в Китае, сообщает сайт «Партнеры».