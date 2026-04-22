В Красноярской краевой больнице впервые провели одноэтапную операцию по замене двух тазобедренных суставов

В Красноярской краевой клинической больнице впервые в регионе провели одноэтапную операцию по замене двух тазобедренных суставов.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения края, 40-летний пациент два месяца назад получил тяжёлую травму. Ему был поставлен диагноз «ложные суставы (псевдоартрозы) шеек бедренных костей с обеих сторон». Из-за патологии мужчина мог передвигаться только с помощью инвалидной коляски.
Эндопротезирование в данной ситуации стало обоснованной необходимостью и единственной возможностью вернуть пациента к вертикальной нагрузке и базовым функциям самообслуживания. Согласно международным рекомендациям, тотальное эндопротезирование при двустороннем поражении у пациентов молодого и среднего возраста является методом выбора.
По словам хирургов-ортопедов, при уже сформированных ложных суставах сохранение собственных костей нецелесообразно. Поскольку есть высокий риск некроза ткани, нестабильности суставов, хронической боли и, как следствие, пожизненной инвалидизации.
«В данном случае операция по замене обоих тазобедренных суставов длилась 90 минут. Это стало возможным, благодаря точному предоперационному планированию, современным протоколам быстрого восстановления (ERAS) и слаженной работе хирургической бригады. Одноэтапное вмешательство при тщательном отборе оправдано по нескольким причинам: безопасность такой операции сопоставима с односторонним вмешательством, общая госпитализация сокращается на 30−40%, снижается совокупная наркозная и медикаментозная нагрузка, а за счёт симметричной нагрузки ускоряется реабилитация пациента», — пояснили в краевом минздраве.
Важным этапом после такой операции является реабилитация. На 9-й день пациент самостоятельно смог выходить в коридор и на перевязки. Ему проводятся курс электростимуляции мышц, ежедневные занятия ЛФК с инструктором.
Ранняя и дозированная нагрузка является профилактикой контрактур и тромбозов, а также обеспечивает правильное функционирование эндопротезов. Успех операции и сроки возвращения к самостоятельной жизни во многом зависят от активного участия в восстановлении самого пациента. Впереди ещё работа над походкой и укреплением мышц, но врачи уже отмечают явную положительную динамику в его состоянии.
«Данный клинический случай наглядно показывает возможности современной ортопедии: одноэтапное билатеральное эндопротезирование при грамотной хирургии с использованием современных протоколов и возможностей ранней реабилитации дают реальные шансы многим пациентам из инвалидного кресла вернуться к качеству полноценной жизни», — добавили в минздраве.
