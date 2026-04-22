144 односекционных трамвая «МиНин» поступило в Нижний Новгород

Завершена поставка 144 односекционных трамваев «МиНиН» для Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Всего, согласно программе комплексной модернизации трамвайной сети, будет поставлено 170 трамваев, из них 26 — трехсекционные. Также будет реконструировано свыше 149 км трамвайных путей и 15 тяговых подстанций. На данный момент уже обновлено 107 км одиночного пути и 6 подстанций. По словам Никитина, это лучший результат среди пилотных регионов — участников программы развития городского электротранспорта.
«Конечно, все мы испытываем неудобства во время ремонтных работ из-за ограничения движения на некоторых участках, но модернизация трамвайной сети позволит увеличить в полтора раза среднюю эксплуатационную скорость трамваев, а с учетом новых вагонов “МиНиН” это означает кардинальное улучшение качества услуг для наших жителей и гостей города. Соответственно, ожидаем в итоге рост пассажиропотока в два раза. Благодаря новым технологиям строительства трамвайных путей нам также удастся заметно снизить шум и вибрационные нагрузки на здания в историческом центре Нижнего Новгорода. И главное — поездка на общественном транспорте станет комфортнее и удобнее для пассажиров с детьми и маломобильных граждан», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что трамваи по улице Надежды Сусловой запустят до конца июня.