144 односекционных трамвая «МиНин» поступило в Нижний Новгород

«Конечно, все мы испытываем неудобства во время ремонтных работ из-за ограничения движения на некоторых участках, но модернизация трамвайной сети позволит увеличить в полтора раза среднюю эксплуатационную скорость трамваев, а с учетом новых вагонов “МиНиН” это означает кардинальное улучшение качества услуг для наших жителей и гостей города. Соответственно, ожидаем в итоге рост пассажиропотока в два раза. Благодаря новым технологиям строительства трамвайных путей нам также удастся заметно снизить шум и вибрационные нагрузки на здания в историческом центре Нижнего Новгорода. И главное — поездка на общественном транспорте станет комфортнее и удобнее для пассажиров с детьми и маломобильных граждан», — отметил губернатор.